Passato e Presente Paolo Mieli spiega | la cultura pop arriva dal Ventennio

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Passato e presente ) Passato e presente, la striscia quotidiana di approfondimento storico curata e condotta da Paolo Mieli in onda all’ora di pranzo su Rai 3, ha affrontato martedì il tema della musica del Duce. Ottimi ascolti con circa 500mila spettatori e il 4% di share. E non è un caso. Il rapporto fra regime e mass market è stato affrontato in altre sedi in modo ideologico senza riconoscere che i fascisti furono molto bravi ad amplificare l’efficacia dei messaggi popolari e a svilupparne le tecniche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

