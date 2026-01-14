Otto e Mezzo Mieli incalza e Montanari fa scena muta | Fascista? Chi salvi?
Nella puntata di Otto e Mezzo di mercoledì 14 gennaio, si affronta il tema della crescente tensione tra Stati Uniti e Iran, con interventi di Mieli e Montanari. Ospite Lucio Caracciolo analizza i recenti sviluppi geopolitici, evidenziando le implicazioni internazionali e le dinamiche in gioco. La discussione si inserisce in un contesto di approfondimento sulle sfide diplomatiche e sulla complessità delle relazioni tra le potenze mondiali.
Si parla della tensione sempre più crescente tra Stati Uniti e Iran a Otto e Mezzo. Nella puntata in onda mercoledì 14 gennaio c'è Lucio Caracciolo. Per il direttore della rivista italiana di geopolitica Limes "tutto fa pensare a un attacco imminente, ma non credo che Trump abbia particolare interesse nel cambio di regime. Penso voglia mettere in difficoltà la Cina, un po' come successo con il Venezuela. Ossia sottrarre le risorse al nemico". "Sono d'accordo con Caracciolo", dice a sua volta Paolo Mieli anche lui ospite di Lilli Gruber: "Non capisco neppure che tipo di bombardamenti puoi fare lì. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
#Iran, Marco Travaglio: "Gli iraniani protestano perché stanno male: per un regime corrotto e inefficiente, per quasi mezzo secolo di sanzioni. Ma non protestano perché vogliono diventare una succursale degli Stati Uniti" #ottoemezzo x.com
