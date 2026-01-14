Otto e Mezzo Mieli incalza e Montanari fa scena muta | Fascista? Chi salvi?

Nella puntata di Otto e Mezzo di mercoledì 14 gennaio, si affronta il tema della crescente tensione tra Stati Uniti e Iran, con interventi di Mieli e Montanari. Ospite Lucio Caracciolo analizza i recenti sviluppi geopolitici, evidenziando le implicazioni internazionali e le dinamiche in gioco. La discussione si inserisce in un contesto di approfondimento sulle sfide diplomatiche e sulla complessità delle relazioni tra le potenze mondiali.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.