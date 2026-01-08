Girona-Osasuna sabato 10 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Catalani alla ricerca di punti salvezza

Analisi e aggiornamenti su Girona-Osasuna, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 18:30. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici di una sfida chiave per i catalani, impegnati nella lotta per la salvezza. Dopo due vittorie esterne nelle ultime tre gare, il Girona cerca continuità per migliorare la propria posizione in classifica. Un incontro importante per entrambe le squadre, che mirano a consolidare i propri obiettivi stagionali.

Con fatica e sudore il Girona sta provando ad allontanarsi dalle zone di classifica più calde: i catalani stanno dimostrando di sapersi calare nella realtà della lotta salvezza e nelle ultime tre gare hanno colto due successi esterni fondamentali contro Real Sociedad e Maiorca, che hanno permesso di lasciare le ultime tre posizioni. Sabato sera . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

