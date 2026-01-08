Analisi e approfondimenti su Girona-Osasuna, partita valida per la 20ª giornata di Liga, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle ore 18:30. Esaminiamo formazioni, quote e pronostici, con un focus sul percorso di salvezza del Girona, che nelle ultime settimane ha ottenuto importanti vittorie esterne per migliorare la propria posizione in classifica.

Con fatica e sudore il Girona sta provando ad allontanarsi dalle zone di classifica più calde: i catalani stanno dimostrando di sapersi calare nella realtà della lotta salvezza e nelle ultime tre gare hanno colto due successi esterni fondamentali contro Real Sociedad e Maiorca, che hanno permesso di lasciare le ultime tre posizioni. Sabato sera . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Girona-Osasuna (sabato 10 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Catalani alla ricerca di punti salvezza

