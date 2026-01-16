Riccardo Orsolini sottolinea di aver fornito la risposta necessaria, anche a costo di soffrire, offrendo un quadro realistico del momento personale e della squadra. Castro, invece, si impegna a migliorare ulteriormente. Le parole dei due calciatori riflettono la volontà di affrontare le sfide con serietà e determinazione, evidenziando la volontà di crescere e superare le difficoltà attuali.

"Serviva una risposta e l’abbiamo data, anche soffrendo". Parola di Riccardo Orsolini, che consegna una fotografia lucida e veritiera: tanto del momento personale, quanto di quello della squadra. "Venivamo da un periodo di crisi, se così si può dire, come gruppo, almeno a livello di risultati. Noi giocatori offensivi eravamo rimasti a secco: invece oggi abbiamo portato a tutti, a partire da me, fino a Jens (Odgaard), Santi (Castro ndr) e pure Benja ha fatto una grandissima partita mettendoci un assist. Sono contento della risposta che abbiamo dato come singoli e come squadra, muoviamo la classifica e torniamo a Bologna con tre punti che servono per ripartire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orsolini: "La risposta che serviva". Castro: "Voglio migliorare ancora"

Leggi anche: Tris Palermo, Inzaghi si gode la vittoria: "Voglio costruire qualcosa di bello, possiamo migliorare ancora"

Leggi anche: Verona-Bologna 2-3, Orsolini e Castro decisivi per il ritorno alla vittoria dei rossoblù

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Orsolini ritrovato dopo Verona-Bologna: Il gol mi mancava tanto, ora riprendiamo la corsa per l'Europa; ?? MISSILI Orsolini-Castro: TORNA il Bologna! ?? Freuler, ma KO Verona 2-3.

Orsolini: "La risposta che serviva". Castro: "Voglio migliorare ancora" - Parola di Riccardo Orsolini, che consegna una fotografia lucida e veritiera: ... msn.com