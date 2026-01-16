Ordigno bellico da disinnescare Apre il punto Coc al Terrafino
Tra due giorni si svolgeranno le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra mondiale, rinvenuto in piazza Guido Guerra a Empoli. L’intervento, sotto la supervisione del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore e il coordinamento della Prefettura di Firenze, si svolgerà nel cantiere del teatro Il Ferruccio, garantendo la sicurezza delle persone e dell’area interessata.
Manca sempre meno al via delle operazioni che dopodomani porteranno al disinnesco del secondo ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra mondiale rinvenuto in piazza Guido Guerra a Empoli (nel cantiere del teatro il Ferruccio) che si svolgeranno sotto il diretto controllo del Reggimento Genio Ferrovieri Castel Maggiore ed il coordinamento del Centro di coordinamento della sicurezza della Prefettura di Firenze. Ed il Comune di Empoli, oltre ad aver disposto ieri l’attivazione dell’apertura del Centro operativo comunale al Terrafino, ha anche disposto con una seconda ordinanza la completa evacuazione dall’area della "zona rossa" teatro delle operazioni di persone, animali, droni, autoveicoli e motoveicoli a partire dalle 7 di domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ordigno bellico da disinnescare. Apre il punto "Coc" al Terrafino
