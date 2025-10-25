Durante uno scavo spunta un ordigno bellico da 500 libbre a Legnago

Veronasera.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di venerdì 24 ottobre, durante le operazioni di bonifica dell’area ex Pasqualini, all’interno del cantiere edile di via Mantova 28, di proprietà della Edison, è stato rinvenuto un ordigno bellico di grandi dimensioni, probabilmente una bomba d’aereo da 500 libbre risalente. 🔗 Leggi su Veronasera.it

