Durante uno scavo spunta un ordigno bellico da 500 libbre a Legnago
Nel primo pomeriggio di venerdì 24 ottobre, durante le operazioni di bonifica dell’area ex Pasqualini, all’interno del cantiere edile di via Mantova 28, di proprietà della Edison, è stato rinvenuto un ordigno bellico di grandi dimensioni, probabilmente una bomba d’aereo da 500 libbre risalente. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#ThrowbackThursday 1973, durante i lavori di scavo nella casa del Bracciale d’oro (VI, 17, 42) si scopre l’affresco di Dioniso e Arianna a Nasso oggi conservato nell’Antiquarium di Pompei. Foto dell’Archivio del Parco Archeologico di Pompei - facebook.com Vai su Facebook