Uno stop momentaneo per i lavori di rifacimento del ponte sullo scolo Canaletta nella frazione di Zagonara, all’incrocio tra via Canaletta, via Zagonara e carraia Ricci Bitti. Il cantiere è sospeso per il ritrovamento di un ordigno bellico inesploso. Gli artificieri sono già intervenuti per rimuoverlo lo scorso 2 dicembre; l’operazione si è conclusa con successo e l’area è in sicurezza, ma si rendono necessari ulteriori accertamenti, che saranno effettuati dagli specialisti nei prossimi giorni. Una volta completate queste ulteriori operazioni, i lavori di ricostruzione del ponte, gravemente danneggiato dall’ alluvione del 2023, potranno riprendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zagonara, sospesi i lavori al ponte. È stato trovato un ordigno bellico