Openda Juve già a rischio il futuro del belga? Dirigenza non completamente soddisfatta del suo rendimento cosa filtra sull’ex Lipsia

Openda potrebbe lasciare la Juventus, anche se il suo futuro è ancora incerto. La dirigenza non è completamente soddisfatta delle sue prestazioni e si valuta un possibile cambio di maglia. Tuttavia, l’ex Lipsia ha già giocato in passato con entrambe le squadre, limitando alcune possibilità di trasferimento. La situazione resta da monitorare, mentre si cerca una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

Openda Juve, il belga non può cambiare maglia avendo già giocato con Lipsia e bianconeri. Comolli accelera per il francese viste le difficoltà. La Juventus ha deciso di cambiare decisamente marcia sul mercato degli attaccanti, spinta da una necessità tecnica divenuta ormai evidente agli occhi di tutti. Secondo quanto analizzato oggi con dovizia di particolari da Tuttosport, la dirigenza bianconera sta accelerando con forza le operazioni per portare subito a Torino Jean-Philippe Mateta. Questa urgenza non nasce solo dalla pianificazione futura, ma è una diretta conseguenza del rendimento finora deficitario di Loïs Openda.

PAGELLE E TABELLINO JUVE-ROMA 2-1: Openda arma vincente, Yildiz trascinatore, flop Dybala - it: Spalletti batte Gasperini con Openda arma letale, Yildiz trascinatore e Dybala stecca PAGELLE E TABELLINO ... calciomercato.it

Spalletti d'orgoglio: "La Juve nel cuore del Bologna. Cabal talento, David lega, vi spiego Openda" - È stata una partita complessa ma alla fine la Juventus grazie alla rete di Cabal è riuscita a battere 1- tuttosport.com

!!Juventus riflette su Lois Openda, che ha ottenuto scarsi risultati da quando è entrato nella Juventus! Il belga rimarrà alla Juventus fino a giugno, perché in questa stagione ha giocato in modo competitivo sia per Lipsia che per la Juve, e non gli sarà permess - facebook.com facebook

Jean-Philippe #Mateta è un nome che intriga la dirigenza della #Juventus perché l’attaccante francese potrebbe alternarsi con Jonathan #David nel ruolo di numero 9 (David più di movimento, Mateta più fisico) mentre Lois #Openda verrebbe dirottato nel ruol x.com

