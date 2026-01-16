Onlyfans scoperte due influencer in nero | 250mila euro non dichiarati

Due influencer italiane di Onlyfans sono state scoperte dalla Guardia di Finanza di Lodi per aver non dichiarato oltre 250.000 euro di reddito. Le attività ispettive hanno portato alla luce un patrimonio non dichiarato, evidenziando l'importanza del rispetto delle norme fiscali anche nel settore digitale. La vicenda sottolinea l’attenzione delle autorità sulle attività online e sulla corretta gestione fiscale dei guadagni derivanti da piattaforme digitali.

