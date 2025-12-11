Morte Diana Canevarolo si ipotizza l'omicidio | Autopsia parla di un'aggressione fatale

Diana Canevarolo è stata trovata grave davanti al garage della sua abitazione a Torri di Quartesolo, Vicenza. L'autopsia suggerisce che si sia trattato di un'aggressione fatale, portando a ipotizzare un possibile omicidio. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica dei fatti e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Diana Canevarolo sarebbe stata aggredita poco prima di essere ritrovata in una pozza di sangue davanti al garage della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza). I primi risultati dell'autopsia allontanerebbero, di fatto, la pista dell'incidente, indirizzando le indagini verso l'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La "strana" morte di Diana Canevarolo a pochi passi da casa: la ferita alla testa, le tracce di sangue e la porta lasciata aperta - La donna è stata trovata in una pozza di sangue dal compagno ed è deceduta in ospedale. Lo riporta today.it

Diana Canevarolo trovata morta a Torri di Quartesolo vicino Vicenza, il giallo della ferita alla testa - Resta un mistero la morte di Diana Canevarolo, trovata nel cortile di casa a Torri di Quartesolo vicino Vicenza con una profonda ferita alla testa ... Si legge su virgilio.it