Lino Banfi | Avrei meritato più di quanto ho guadagnato Chiamo la morte ‘Mo' ho deciso cosa scrivere sulla tomba

Lino Banfi, noto attore e comico italiano, ha riflettuto sulla sua carriera nel cinema e in televisione, condividendo alcune considerazioni inedite. In un'intervista, ha espresso il suo punto di vista sulla vita e sulla morte, annunciando anche le sue intenzioni riguardo alla frase da scrivere sulla tomba. Un racconto che offre uno sguardo sincero e riflessivo su un percorso professionale lungo e significativo.

