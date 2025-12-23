Lino Banfi | Avrei meritato più di quanto ho guadagnato Chiamo la morte ‘Mo' ho deciso cosa scrivere sulla tomba
Lino Banfi, noto attore e comico italiano, ha riflettuto sulla sua carriera nel cinema e in televisione, condividendo alcune considerazioni inedite. In un'intervista, ha espresso il suo punto di vista sulla vita e sulla morte, annunciando anche le sue intenzioni riguardo alla frase da scrivere sulla tomba. Un racconto che offre uno sguardo sincero e riflessivo su un percorso professionale lungo e significativo.
Lino Banfi ha ripercorso la sua lunga carriera nel mondo del cinema e della tv, soffermandosi per la prima volta su alcuni aspetti inediti. "Avrei meritato più di quanto ho guadagnato", ha confessato l'rttore. A 89 anni, la morte non lo spaventa: "La chiamo 'Mo', quando arriverà voglio che la gente sorrida". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lino Banfi: Avrei meritato più di quanto ho guadagnato. Chiamo la morte 'Mo', ho deciso cosa scrivere sulla tomba.
