Omicidio Franka Ludwig il piano diabolico del compagno | nel mirino anche badante e vicina di casa La frase choc alla madre | Dammi una mano a 80 anni non vai in carcere

Dopo l’omicidio di Franka Ludwig avvenuto lo scorso'estate nel Fiorentino, emergono nuovi dettagli su un complesso piano criminale. Il compagno Emiliano Milza, insieme all’amica Simona Hirsch, avrebbe ideato un articolato progetto per ottenere il denaro dell’assicurazione sulla vita. Le indagini rivelano anche coinvolgimenti di una badante e di una vicina di casa, mentre la madre di Franka ha ricevuto una frase inquietante: «Dammi una mano, a 80 anni non vai in carcere».

Dietro la morte di Franka Ludwig, uccisa la scorsa estate nel Fiorentino e vittima di un piano criminale orchestrato dal compagno Emiliano Milza insieme all’amica Simona Hirsch per impossessarsi del denaro dell’assicurazione sulla vita, emerge un precedente inquietante. Dagli atti del fermo scattato nei giorni scorsi nei confronti di Milza, chef 50enne ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario premeditato e truffa aggravata, risulta infatti che anche la badante della madre, una donna peruviana di 40 anni, sarebbe stata raggirata dall’uomo poco prima della sua morte, inducendola a stipulare una polizza assicurativa sulla vita. 🔗 Leggi su Open.online

