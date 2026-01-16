Omicidio Franka Ludwig lo chef arrestato chiese alla mamma di uccidere la complice | A 80 anni non vai in cella

Emergono nuove intercettazioni nell’ambito del caso di omicidio di Franka Ludwig. Emiliano Milza, arrestato per la vicenda, avrebbe chiesto alla madre di eliminare la complice, sostenendo che a 80 anni non si dovrebbe finire in carcere. I dettagli sono contenuti nel decreto di fermo, che rivela le conversazioni e le inquietanti richieste dell'uomo.

Le inquietanti intercettazioni di Emiliano Milza che emergono dal decreto di fermo dell'uomo per l'omicidio della compagna Franka Ludwig. "Mamma, bisogna che tu mi aiuti. Io faccio addormentare Simona e tu la ammazzi" diceva lo chef alla madre, riferendosi all'altra arrestata: Simona Hirsch,. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Omicidio Franka Ludwig, fermati compagno e amica: “Uccisa per incassare assicurazione milionaria”

Leggi anche: Lei grafica e bonsaista, lui famoso chef: ecco la coppia accusata dell’omicidio di Franka Ludwig

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Per uccidere Franka un piano studiato per mesi”. Le accuse di omicidio in Mugello e le assicurazioni milionarie; Franka Ludwig, gli inquirenti: «Manipolata per farle avere un figlio e uccisa per l’assicurazione»; Omicidio Franka Ludwig, chi sono i due amanti diabolici arrestati: lo chef dei cinque stelle Emiliano Milza e la grafica dei bonsai...; Caso Franka Ludwig, chi è lo chef che ha manipolato l’estetista tedesca.

L’omicidio Ludwig e la coppia diabolica da 3 milioni di euro: “Lui ha ideato il piano dopo la nascita del figlio, lei l’ha massacrata” - Assieme all’amica Simona Hirsch ha drogato la vittima con l’Halcion, poi la complice l’ha caricata in au ... lanazione.it