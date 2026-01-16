Omicidio di Mauro Sbetta proseguono le indagini | oggi l' autopsia
Proseguono le indagini delle forze dell’ordine sull’omicidio di Mauro Sbetta, il sessantottenne ritrovato senza vita nella sua abitazione a Strigno, frazione di Castel Ivano, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio. Oggi si svolgerà l’autopsia, che potrà fornire elementi utili per chiarire le cause della morte e avanzare nelle indagini.
Proseguono le indagini dei carabinieri sull’omicidio di Mauro Sbetta, il sessantottenne trovato morto nella sua abitazione a Strigno, frazione del comune di Castel Ivano, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio. Oggi, 16 gennaio 2026, il medico legale effettuerà l’autopsia. Intanto i carabinieri del Ris di Parma continuano a passare sotto la lente d’ingrandimento le impronte e i reperti biologici messi a referto all’interno della casa, dove la vittima viveva da sola. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, Mauro Sbetta sarebbe stato colpito a morte alla testa, forse più volte, con un corpo contundente di cui ancora non si hanno tracce. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
