Mauro Sbetta è stato ucciso | la Procura indaga per omicidio domani l' autopsia

La Procura di Trento ha avviato un'indagine per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di Mauro Sbetta, 68 anni, nella sua abitazione a Strigno. Domani è prevista l'autopsia per chiarire le cause del decesso. La notizia è oggetto di approfondimento investigativo per fare luce sui dettagli di quanto accaduto.

Strigno, chi ha ucciso Mauro Sbetta? Caccia all’assassino - Fondamentale capire se la vittima sia stata uccisa da una persona che conosceva e che ha accolto liberamente in casa o se invece sia stato sorpreso da uno o ... altoadige.it

Una ferita alla testa e la porta finestra in frantumi, Mauro Sbetta trovato morto in casa: "È omicidio" - A trovare il corpo è stato un vicino, che aveva le chiavi ed era stato avvertito da un parente dell'uomo ... today.it

++++ Ora è ufficiale: Mauro Sbetta, il 68enne trovato morto nella sua casa di Strigno, è stato ucciso. Esclusa, infatti, ogni ipotesi di incidente ++++ Qui gli aggiornamenti http://tinyurl.com/3ecxrkf3 facebook

Mauro Sbetta, 68 anni, è stato trovato senza vita in soggiorno alle tre di notte. A lanciare l'allarme un cugino che non lo sentiva da giorni x.com

