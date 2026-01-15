Mauro Sbetta è stato ucciso | la Procura indaga per omicidio domani l' autopsia
La Procura di Trento ha avviato un'indagine per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di Mauro Sbetta, 68 anni, nella sua abitazione a Strigno. Domani è prevista l'autopsia per chiarire le cause del decesso. La notizia è oggetto di approfondimento investigativo per fare luce sui dettagli di quanto accaduto.
Mauro Sbetta, il 68enne trovato privo di vita all’interno della sua abitazione a Strigno, è stato ucciso. I primi rilievi effettuati ieri, mercoledì 14 gennaio, nell’abitazione dell’uomo hanno escluso che le profonde ferite alla nuca siano state causate da un incidente domestico. C’è la mano di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, indaga anche Roma. La procura: autopsia delle vittime italiane
Leggi anche: Nunzia Cappitelli, l'autopsia conferma la morte violenta, si indaga per omicidio
Mauro Sbetta è stato ucciso: la Procura indaga per omicidio, domani l'autopsia - Mauro Sbetta, il 68enne trovato privo di vita all’interno della sua abitazione a Strigno, è stato ucciso. trentotoday.it
Strigno, chi ha ucciso Mauro Sbetta? Caccia all’assassino - Fondamentale capire se la vittima sia stata uccisa da una persona che conosceva e che ha accolto liberamente in casa o se invece sia stato sorpreso da uno o ... altoadige.it
Una ferita alla testa e la porta finestra in frantumi, Mauro Sbetta trovato morto in casa: "È omicidio" - A trovare il corpo è stato un vicino, che aveva le chiavi ed era stato avvertito da un parente dell'uomo ... today.it
++++ Ora è ufficiale: Mauro Sbetta, il 68enne trovato morto nella sua casa di Strigno, è stato ucciso. Esclusa, infatti, ogni ipotesi di incidente ++++ Qui gli aggiornamenti http://tinyurl.com/3ecxrkf3 facebook
Mauro Sbetta, 68 anni, è stato trovato senza vita in soggiorno alle tre di notte. A lanciare l'allarme un cugino che non lo sentiva da giorni x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.