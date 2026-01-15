Omicidio Sbetta Mauro ha lottato con il suo assassino E a Strigno arrivano i Ris

Nella tragica vicenda di Mauro Sbetta, il suo tentativo di resistenza ha segnato gli ultimi momenti della sua vita. A Strigno, sono arrivati i Ris per le indagini, mentre si cerca di ricostruire quanto accaduto. La scena e le testimonianze puntano a un episodio di violenza che ha sconvolto la comunità locale, lasciando un’interrogazione sulla dinamica e sulle responsabilità dell’accaduto.

Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, sembrerebbe che il 68enne abbia cercato di difendersi, ingaggiando una colluttazione prima di essere colpito a morte, forse più volte, alla nuca con un corpo contundente, che al momento non è stato ancora ritrovato Aggrappato all'istinto di conservazione, a quell'adrenalina che si disperde nel corpo nei momenti in cui si comprende che sta per succedere qualcosa di grave: potrebbe essere stato questo uno degli ultimi momenti vissuti da Mauro Sbetta nella sua casa di Strigno, dove è stato trovato privo di vita. In base a quanto emerge dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, sembrerebbe che il 68enne abbia cercato di difendersi, ingaggiando una colluttazione con il suo assassino prima di essere colpito a morte, forse più volte, alla nuca con un corpo contundente, che al momento non è stato ancora ritrovato.

