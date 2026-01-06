Fermato a Desenzano Marin Jelenic ricercato per l' omicidio di Alessandro Ambrosio il capotreno ucciso a Bologna 

Martedì a Desenzano del Garda, la polizia di Stato ha fermato Marin Jelenic, ricercato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a Bologna. L’uomo, privo di documenti, è stato individuato davanti alla stazione ferroviaria. L’arresto si inserisce nelle indagini per ricostruire le circostanze del tragico episodio.

L'uomo, il presunto assassino di Alessandro Ambrosio, 34 anni, è stato bloccato dalla polizia di Stato a Desenzano del Garda, si trovava davanti alla stazione ferroviaria ed era senza documenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

