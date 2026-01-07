Marin Jelenic | chi è l’uomo accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio

Marin Jelenic è l’uomo fermato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna. Conosciuto nella città, Jelenic frequentava abitualmente la stazione, ma fino a oggi non aveva precedenti penali. Le indagini approfondiscono i motivi del gesto, mentre le autorità continuano a lavorare per chiarire l’accaduto. Questa vicenda ha suscitato grande attenzione in città e tra gli operatori di polizia.

Marin Jelenic a Bologna lo conoscono tutti. Fermato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, era un habitué della stazione. Spesso ciondolava lungo il marciapiede del primo binario. A volte stava sulle panchine. O si nascondeva in qualche angolo in cerca di caldo. Quando era ubriaco diventava molesto e violento. Nato in Croazia il 20 marzo 1989, ha denunce per ubriachezza, possesso di arma da taglio e di armi improprie. Oltre che per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Marin Jelenic. I primi precedenti risalgono al 2019 e ce ne sono fino al 2023. Poi è scomparso per qualche tempo, forse perché tornato in Croazia. 🔗 Leggi su Open.online

