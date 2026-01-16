Omicidio a Rozzano uomo di 70 anni ucciso con una coltellata alla gola

Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via delle Peonie a Rozzano. La vittima è stata colpita alla gola con un coltello. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause e l’identità dell’autore dell’omicidio.

L'omicidio è avvenuto in un appartamento di via delle Peonie a Rozzano nella notte fra il 15 e il 16 gennaio. Un uomo marocchino, accusato d'averlo ucciso, ha tentato di suicidarsi.

