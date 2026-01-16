Oltre i Verdena Il manifesto noise dei Sì! Boom! Voilà! il nuovo supergruppo con Roberta Sammarelli

Oltre i Verdena, nasce il nuovo supergruppo Sì! Boom! Voilà!, con la partecipazione di Roberta Sammarelli. Il progetto emerge dall’esperienza e dall’emotività condivisa durante il tour di Volevo Magia, segnando un nuovo capitolo musicale. Un incontro tra artisti che, mettendo da parte le proprie storie, creano un sound intenso e autentico, riflettendo un percorso di crescita e rinnovamento.

“Era nell'aria già durante l'ultimo tour, quello di Volevo Magia. È stato difficile ammettere che quell'emotività e quell'amore provati per quasi trent'anni stavano venendo a mancare dentro di me. Come in un matrimonio: quando capisci che l'amore non c'è più, per rispetto, è meglio farsi da parte”. Roberta Sammarelli spiega così al Foglio la fine del lungo sodalizio con i Verdena. Una scelta di libertà che l'ha portata a rimettersi in gioco come esordiente a 46 anni, cercando un suono che fosse, prima di tutto, una necessità umana. Il risultato sono i Sì! Boom! Voilà!, un collettivo che debutta con un album omonimo lontano dalle logiche dei supergruppi nati a tavolino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

