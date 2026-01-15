Si!Boom!Voilà! | arriva il debutto del supergruppo rock dell’indie italiano

Si!Boom!Voilà! segna l’ingresso ufficiale del nuovo supergruppo rock dell’indie italiano. Dopo aver attirato l’attenzione con il singolo ‘Pinocchio’ e un tour nei club, la band si prepara a presentare il suo progetto al pubblico. Un debutto che promette di aggiungere un nuovo capitolo alla scena musicale indipendente del paese.

Avevano già fatto parlare nei mesi scorsi con il corrosivo singolo ‘Pinocchio’ e l’annuncio di un tour nei club. Ora il supergruppo della scena alternativa italiana, i Sì!Boom!Voilà! escono con il loro album di debutto omonimo per Woodworm. La band è composta dall’ex Verdena Roberta Sammarelli (basso), dal produttore e chitarrista Davide Lasala (chitarra), dal polistrumentista de Il Teatro degli Orrori Giulio Ragno Favero (chitarra), da Giulia Formica (batteria), già con Baustelle, Chiello e Selton, e Michelangelo Mercuri – N.A.I.P. (voce) e nel lavoro d’esordio riesce ad amalgamare talenti e caratteristiche dei suoi componenti in modo sorprendentemente organico, dando vita ad un disco dai suoni grezzi e taglienti, mai soffocati da una produzione che ha agito in modo efficace, lavorando più per sottrazione e dando modo così agli strumenti di emergere nitidamente all’ascolto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

