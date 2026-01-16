Oltre i Verdena Il manifesto noise dei Sì! Boom! Voilà! il nuovo supergruppo di Roberta Sammarelli

Oltre i Verdena, nasce Sì! Boom! Voilà!, il nuovo supergruppo di Roberta Sammarelli. Il progetto emerge dall’esperienza e dall’intensità del suo percorso musicale, segnato da oltre vent’anni di passione. Dopo l’ultimo tour di Volevo Magia, Sammarelli ha deciso di esplorare nuove sonorità, mantenendo fede alla sua visione artistica. Un incontro tra talento e ricerca, per continuare a esprimersi con sincerità e autenticità.

"Era nell'aria già durante l'ultimo tour, quello di Volevo Magia. È stato difficile ammettere che quell'emotività e quell'amore provati per quasi trent'anni stavano venendo a mancare dentro di me. Come in un matrimonio: quando capisci che l'amore non c'è più, per rispetto, è meglio farsi da parte". Roberta Sammarelli spiega così al Foglio la fine del lungo sodalizio con i Verdena. Una scelta di libertà che l'ha portata a rimettersi in gioco come esordiente a 46 anni, cercando un suono che fosse, prima di tutto, una necessità umana. Il risultato sono i Sì! Boom! Voilà!, un collettivo che debutta con un album omonimo lontano dalle logiche dei supergruppi nati a tavolino.

