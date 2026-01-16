Sono oltre 24mila i tesserati Cisl a Piacenza | È il nostro record
La campagna di tesseramento 2025 della Cisl Parma-Piacenza si è conclusa con un risultato positivo, superando i 24.000 iscritti a Piacenza. Questo dato rappresenta un nuovo record per la nostra organizzazione, confermando la fiducia dei lavoratori e il ruolo centrale della Cisl nel territorio. Un risultato che testimonia l’impegno costante e la crescita della presenza sindacale nella provincia.
Si chiude con un risultato decisamente positivo la campagna di tesseramento 2025 della Cisl Parma-Piacenza. Con 58.589 persone che hanno deciso di aderire alla Cisl territoriale (24.160 nella sola provincia di Piacenza) e un incremento di 650 iscritti rispetto all’anno precedente, il sindacato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Fai Cisl Parma Piacenza, oltre cento persone al direttivo territoriale: «Obiettivo sostenibilità ambientale e sociale»
Leggi anche: Fai Cisl Parma Piacenza, oltre cento persone al direttivo territoriale: «Obiettivo sostenibilità ambientale e sociale»
Sono oltre 24mila i tesserati Cisl a Piacenza: «È il nostro record» - 590 comprendendo quelli del territorio di Parma, con un aumento di 650 persone rispetto al 2024 ... ilpiacenza.it
Cesenatico, anagrafe: i single sono oltre il 40 per cento I dati della popolazione residente a fine 2025. I centenari sono dieci Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/ve5y268u - facebook.com facebook
Quindicesimo giorno di proteste in Iran, i morti sono oltre 648 ma si teme un bilancio più alto x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.