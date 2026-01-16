Sono oltre 24mila i tesserati Cisl a Piacenza | È il nostro record

La campagna di tesseramento 2025 della Cisl Parma-Piacenza si è conclusa con un risultato positivo, superando i 24.000 iscritti a Piacenza. Questo dato rappresenta un nuovo record per la nostra organizzazione, confermando la fiducia dei lavoratori e il ruolo centrale della Cisl nel territorio. Un risultato che testimonia l’impegno costante e la crescita della presenza sindacale nella provincia.

Si chiude con un risultato decisamente positivo la campagna di tesseramento 2025 della Cisl Parma-Piacenza. Con 58.589 persone che hanno deciso di aderire alla Cisl territoriale (24.160 nella sola provincia di Piacenza) e un incremento di 650 iscritti rispetto all’anno precedente, il sindacato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

