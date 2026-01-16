Olimpiadi | Sea Iulm e Università degli Studi lanciano il progetto MXP Media Lab

Sea, Iulm e l’Università degli Studi di Milano hanno avviato MXP Media Lab, un progetto di comunicazione che sarà attivo all’aeroporto di Milano Malpensa durante le Olimpiadi e Paralimpiche Invernali di Milano Cortina 2026. La collaborazione mira a integrare innovazione e formazione, contribuendo a valorizzare l’evento internazionale attraverso iniziative di comunicazione mirate e di qualità.

Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 di cui è official supporter, ha dato vita a una collaborazione con l' Università Iulm e l' Università degli Studi di Milano per la creazione dell' MXP Media Lab che sarà operativo nell'aeroporto di Milano Malpensa per realizzare un progetto speciale di comunicazione durante le Olimpiad i. Il progetto prevede il coinvolgimento di dieci studenti selezionati provenienti dai corsi di giornalismo, cinema, comunicazione e new media delle due università che saranno inseriti all'interno di un moderno presidio di comunicazione e ufficio stampa, contribuendo alla produzione di contenuti editoriali, fotografici, video e al racconto delle principali attività aeroportuali legate al grande evento sportivo globale.

