Provincia Regione e Università degli Studi di Milano insieme per il monitoraggio ambientale in quota

Sondriotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Sondrio, Regione Lombardia e l’Università degli Studi di Milano hanno siglato, dunque confermato, l'importante accordo (in vigore fino al 30 settembre 2029) di collaborazione per la realizzazione di un sistema avanzato di monitoraggio degli eventi alluvionali e delle colate. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

