Oggi 16 gennaio San Marcello | papa perseguitato difende la fede con tenacia

Il 16 gennaio ricorda San Marcello, il 31° papa della Chiesa cattolica, che governò nel IV secolo durante un periodo di intense persecuzioni. La sua figura è simbolo di fede e resistenza, testimonianza di un impegno tenace nella difesa dei principi cristiani in tempi difficili. La sua memoria rappresenta un esempio di dedizione e coraggio per la comunità religiosa e storica.

Oggi, 16 gennaio, si ricorda la figura di san Marcello, papa, che governò la Chiesa nel bel mezzo delle terribili persecuzioni degli imperatori Diocleziano e Galerio che imperversavano nel IV secolo. Fu il 31° pontefice e incarnò l’immagine del buon pastore che sa condurre il gregge a lui affidato anche durante le più profonde difficoltà. Il Martirologio Romano ricorda il luogo in cui venne deposto dopo la sua morte, a Roma, nel cimitero di Priscilla sulla via Salaria Nuova. Le notizie su di lui ci arrivano da quanto narrato da papa san Damaso, che tanto si prodigò per far luce sui testimoni della fede dei primi secoli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 16 gennaio, San Marcello: papa perseguitato, difende la fede con tenacia Leggi anche: San Marcello I: Il Papa Martire Celebrato il 16 Gennaio Leggi anche: Buon onomastico Marcello oggi 16 gennaio: video, gif e immagini di auguri da condividere La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. DIOCESI: le celebrazioni in onore di san Tiziano, Patrono principale; Almanacco | Venerdì 16 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Festa di San Marcello, dal 14 al 18 gennaio a Umin di Feltre.; “NELL’OCCHIO DEL LABIRINTO. APOLOGIA DI ENZO TORTORA” DI CHICCO DOSSI CON SIMONE TUDDA IL 15 GENNAIO NEL TEATRO DI MONTALTO DELLE MARCHE E IL 16 GENNAIO A SAN LORENZO IN CAMPO. Oggi 16 gennaio, San Marcello: papa perseguitato, difende la fede con tenacia - San Marcello, è una Papa che seppe difendere la fede anche tra i patimenti, visse infatti nel IV secolo, durante le terribili persecuzioni. lalucedimaria.it

Sport in tv oggi (venerdì 16 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, venerdì 16 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli ... oasport.it

San Marcello I Papa, 16 gennaio 2026/ Oggi si ricorda il pontefice sotto le persecuzioni di Diocleziano - San Marcello I si ricorda il 16 gennaio: fu il 30° Papa e il suo pontificato fu segnato dalla persecuzione di Diocleziano: scopriamo la sua vita. ilsussidiario.net

Buongiorno! La prima pagina di oggi, 16 gennaio facebook

Compie oggi 25 anni Wikipedia, l'enciclopedia online più grande e aggiornata al mondo. Venne fondata negli Stati Uniti il 15 gennaio 2001 da Jimmy Wales e Larry Sanger. Con 350 edizioni linguistiche e quasi due miliardi di accessi unici mensili, è stata rico x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.