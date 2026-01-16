San Marcello I | Il Papa Martire Celebrato il 16 Gennaio

San Marcello I, Papa e martire, è ricordato il 16 gennaio per il suo contributo alla Chiesa e alla fede cristiana. La sua vita è esempio di dedizione e coraggio, testimonianza di valori spirituali che ancora oggi ispirano credenti e storici. La sua memoria viene mantenuta viva attraverso questa commemorazione annuale, sottolineando l’importanza del suo ruolo nella storia della Chiesa cattolica.

San Marcello I: Una Vita di Fede e Coraggio. San Marcello I è una figura di grande rilievo nella storia della Chiesa cattolica, celebrato il 16 gennaio di ogni anno. Nato in una data non precisata del III secolo, Marcello è noto per essere stato il 30º papa della Chiesa cattolica, un ruolo che ha ricoperto in un periodo particolarmente tumultuoso della storia romana. La sua vita e il suo martirio sono ricordati non solo per la sua fede incrollabile, ma anche per le difficoltà che ha affrontato durante il suo pontificato. Il Pontificato di San Marcello I. La leggenda narra che San Marcello I sia nato a Roma e che abbia servito come papa dal 308 al 309 d.

San Marcello, il Papa che riorganizzò la Chiesa - 309) nacque a Roma e proveniva da una famiglia romana, divenne Papa il 6 gennaio 308 e il suo ministero petrino terminò il 16 gennaio del 309 proprio nel periodo i cui i cristiani er ... interris.it

LA PAROLA 16 Gennaio 2026 Venerdì della I settimana del Tempo Ordinario (Anno pari) San Marcello I Papa Prima lettura 1Sam 8,4-7.10-22 Griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Dal primo libro di Samuèle In qu - facebook.com facebook

