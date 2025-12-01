Emma Bonino trasferita alla Stroke Unit del San Filippo Neri di Roma è stabile e vigile dopo malore improvviso per insufficienza respiratoria
La Asl Roma 1 ha comunicato nella tarda mattinata di lunedì il passaggio al San Filippo Neri, precisando che la scelta risponde alla necessità di “garantire un setting appropriato” alle cure, grazie alla presenza di un reparto dedicato alle patologie neurologiche acute Emma Bonino è stata tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
