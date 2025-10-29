Giornata mondiale dell’ictus la Stroke Unit del Sant’Anna è hub di riferimento

29 ott 2025

In occasione della Giornata mondiale dellictus, l’Asst Lariana ricorda il ruolo centrale della Stroke Unit dell’ospedale SantAnna, riconosciuta come Hub di riferimento per l’intera provincia di Como. L’obiettivo condiviso dai professionisti coinvolti nel trattamento dell’ictus è chiaro. 🔗 Leggi su Quicomo.it



