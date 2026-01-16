Nuovo edificio del Nostro-Repaci firmato il contratto | investimento di quasi 6,5 milioni

La Città metropolitana di Reggio Calabria ha firmato il contratto per la costruzione del nuovo edificio scolastico Nostro-Repaci a Villa San Giovanni, con un investimento di circa 6,5 milioni di euro. L’intervento mira a migliorare le strutture e le condizioni di apprendimento, favorendo un ambiente più moderno e funzionale per studenti e docenti. La realizzazione dell’opera rappresenta un passo importante per lo sviluppo dell’area.

La Città metropolitana di Reggio Calabria ha sottoscritto il contratto per la realizzazione dell'edificio scolastico Nostro-Repaci di Villa San Giovanni. L'atto è stato siglato al settore edilizia scolastica, su iniziativa del sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, d'intesa con il dirigente.

