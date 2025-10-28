Erasmus+ dieci studenti del Nostro-Repaci protagonisti in Irlanda

Reggiotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'esperienza che lascia il segno, un mese che vale un anno. Dieci studenti dell'istituto Nostro-Repaci di Villa San Giovanni sono tornati da Galway con negli occhi l'Oceano Atlantico e nel cuore la consapevolezza di essere cresciuti. Grazie al programma Erasmus+, i giovani allievi villesi hanno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

erasmus dieci studenti nostroErasmus+, dieci studenti del Nostro-Repaci protagonisti in Irlanda - Dieci studenti dell'stituto di Villa San Giovanni hanno completato un tirocinio formativo di un mese nella città irlandese, ricevendo persino proposte di lavoro ... Riporta reggiotoday.it

Strasburgo - Successo per l'Erasmus del Polo Liceale Marzolla Leo Simone Durano - Si è conclusa con entusiasmo e un rinnovato senso di appartenenza all'Unione Europea l'esperienza di mobilità Erasmus che ha visto protagonisti un gruppo di dieci studenti del Polo Liceale Marzolla Le ... Secondo brindisisera.it

Gli studenti del Giobert volano in Germania con Erasmus Plus: un viaggio tra scuola e inclusione - Otto alunni degli indirizzi Turismo e Relazioni Internazionali ospiti a Crailsheim: tra lezioni, volontariato e Special Olympics, un’esperienza di crescita personale e culturale ... lanuovaprovincia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Erasmus Dieci Studenti Nostro