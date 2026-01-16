Nuovi volti cercasi per ' Oggi in Liguria' giornata di casting

Il 17 gennaio si svolge il casting di 'Oggi in Liguria', presso la sala della trasparenza della Regione Liguria a Genova. L'evento è rivolto a chi desidera diventare il volto del nuovo format dedicato a raccontare quotidianamente la Liguria. Questa iniziativa mira a selezionare persone che possano rappresentare e condividere le storie e le novità della regione. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono contribuire a questa importante narrazione.

