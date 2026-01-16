Nuovi volti cercasi per ' Oggi in Liguria' giornata di casting
Il 17 gennaio si svolge il casting di 'Oggi in Liguria', presso la sala della trasparenza della Regione Liguria a Genova. L'evento è rivolto a chi desidera diventare il volto del nuovo format dedicato a raccontare quotidianamente la Liguria. Questa iniziativa mira a selezionare persone che possano rappresentare e condividere le storie e le novità della regione. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono contribuire a questa importante narrazione.
?Caccia ai nuovi volti, che racconteranno ogni giorno la Liguria. Sabato 17 gennaio, nella sala della trasparenza di Regione Liguria (piazza De Ferrari 1, piano terra), si tiene il casting per individuare i nuovi volti del format 'Oggi in Liguria', l'appuntamento quotidiano pensato per rafforzare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
