Calciomercato Inter gennaio decisivo | esterno cercasi e possibili tre nuovi innesti
Inter News 24 Calciomercato Inter, il mese di gennaio potrebbe diventare più intenso del previsto: cosa serve a Chivu per essere competitivo. L’Inter si prepara a muoversi sul mercato di gennaio con un obiettivo chiaro: intervenire sulla corsia destra per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Denzel Dumfries. L’assenza dell’esterno olandese ha evidenziato limiti strutturali nella rosa, spingendo la dirigenza a valutare un innesto mirato. Fin qui Luis Henrique ha alternato più ombre che luci, mentre gli adattamenti di El Hadji Diouf e Carlos Augusto non hanno convinto pienamente Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
Serie A, Calciomercato Inter – Clamorose novità sull'esterno destro: le ultimissime; Inter, Norton-Cuffy ha già stregato. E c'è l'assist di Roc Nation. Fari accesi anche su Belghali; GdS – Inter, ecco le due condizioni per la cessione di Frattesi. Le cifre e quando può partire; Inter, gennaio tour de force.
Calciomercato Inter, Muharemovic è il preferito di Chivu per la difesa. I dettagli - Calciomercato Inter | Tarik Muharemovic, colonna del Sassuolo e della nazionale bosniaca, è diventato l'obiettivo numero uno della dirigenza nerazzurra per ...
Inter e Milan: Norton-Cuffy, Kostic e gli altri, cosa serve sul mercato di gennaio - Il countdown per il calciomercato di gennaio sta per terminare: Inter e Milan pronte a puntellare le rose per affrontare la seconda parte di stagione ...
Inter, Muharemovic per De Vrij: c'è la Juve di mezzo e il prezzo si impenna | CM.IT - Possibile innesto in difesa per l'Inter in caso di addio di De Vrij: nel mirino dei nerazzurri per gennaio c'è Muharemovic ...
#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato Inter, il silenzio prima della rivoluzione Niente regali sotto l'albero, nessuna sorpresa nella calza della Befana. A gennaio, l'Inter resterà alla finestra. Nessun colpo, nessuna corsa all'ultimo minuto: la linea è
Davide Currenti - Inter News. . Ultime su Atalanta - Inter & Calciomercato a destra
