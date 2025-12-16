Dal 17 dicembre al 20 gennaio 2026, si svolgeranno le nuove fasi di casting di Dreaming San Marino Song Contest. Questa iniziativa rappresenta il primo passo per gli artisti emergenti che desiderano partecipare alla finale del San Marino Song Contest, evento che seleziona il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest.

© Laprimapagina.it - Dal 17 dicembre al via i nuovi casting di Dreaming San Marino Song Contest

Dal 17 al 20 dicembre e nel mese di gennaio 2026 si terranno le nuove fasi di Casting per “Dreaming San Marino Song Contest”, il primo step dedicato agli artisti emergenti verso la finale del “San Marino Song Contest” che a sua volta decreta il rappresentante della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest. Boom di iscrizioni dalla Spagna. Attese a San Marino migliaia di persone. La nuova edizione del Dreaming San Marino Song Contest sta registrando un notevole successo e conferma il suo forte interesse internazionale, con una partecipazione che si estende a ben 30 nazioni. Ad oggi dati di iscrizione mostrano oltre 600 artisti. Laprimapagina.it

