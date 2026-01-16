Nuova guerra tra i principi fratelli | Harry crea una corte rivale e William lo affronta così

Recenti tensioni tra i principi Harry e William emergono con la creazione di una corte rivale. Dopo aver risolto le questioni legali, Harry, Meghan e i figli sono previsti in Gran Bretagna a luglio per partecipare agli Invictus Games. La situazione evidenzia nuove dinamiche all’interno della famiglia reale, con possibili ricadute sui rapporti tra i due fratelli.

Risolti i problemi legati alla sicurezza dopo la vittoria dell'annosa causa legale, il principe Harry con Meghan e i figli dovrebbero andare in Gran Bretagna a luglio, ufficialmente per un evento legato agli Invictus Games. Secondo la giornalista Kinsey Schofield (che ha un programma su YouTube in cui racconta la famiglia reale britannica da una prospettiva americana), tuttavia, i giochi sono soltanto un pretesto per il duca di Sussex la cui vera intenzione sarebbe quella di "creare una corte rivale" a Buckingham Palace. Parlando al 'TalkTV Breakfast Show', Schofield ha detto di credere che Harry "non vuole essere il prossimo re, ma qui negli Stati Uniti usa il suo status reale a fini commerciali, quindi è molto importante che appaia vicino alla famiglia reale britannica".

