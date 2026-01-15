Harry in Gran Bretagna l’esperta | L’intenzione è di creare una corte rivale
Il principe Harry e la sua famiglia sono pronti a tornare in Gran Bretagna a luglio, per partecipare agli Invictus Games. Dopo aver superato le questioni di sicurezza, l’evento rappresenta un momento importante di riavvicinamento. Secondo fonti esperte, l’obiettivo sarebbe anche di creare una corte rivale, segnando una nuova fase nei rapporti con la famiglia reale.
(Adnkronos) – Risolti i problemi legati alla sicurezza, il principe Harry e famiglia dovrebbero andare in Gran Bretagna a luglio, ufficialmente per un evento legato agli Invictus Games. Secondo la giornalista Kinsey Schofield (che ha un programma su YouTube dove racconta la famiglia reale britannica da una prospettiva americana), tuttavia, i giochi sono soltanto un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Daily Crown: l'esperta, 'Harry va in Gb per creare una 'corte rivale''
Leggi anche: Il principe Harry trama un ritorno ufficiale a Londra, con l'intenzione di formare una "corte segreta" per lui e Meghan a Buckingham Palace
Harry in Gran Bretagna, l'esperta: "L'intenzione è di creare una corte rivale" - Il principe William, a conoscenza delle intenzioni del fratello, avrebbe assunto un crisis manager ... adnkronos.com
Harry tornerà in Gran Bretagna 5 volte l'anno, ma Re Carlo è stato chiaro: «Non farà parte della Royal Family» - per partecipare a impegni pubblici personali al di fuori della rappresentanza dinastica, ma anche per incontrare con regolarità suo padre, ... ilmessaggero.it
Daily Crown: dopo 4 anni Meghan tornerà in Gran Bretagna con Harry - Meghan Markle tornerà la prossima estate in Gran Bretagna per la prima volta dopo quattro anni. iltempo.it
Meghan Markle tornerà la prossima estate in Gran Bretagna per la prima volta dopo quattro anni. Se, come previsto, al secondogenito di re Carlo verrà concessa la sicurezza, la duchessa del Sussex accompagnerà il il principe Harry a un evento degli Invict facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.