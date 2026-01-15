Daily Crown | l' esperta ' Harry va in Gb per creare una ' corte rivale' '

Il principe Harry e la sua famiglia sono attesi in Gran Bretagna a luglio, dopo aver risolto le questioni di sicurezza. L’evento ufficial previsto è legato agli Invictus Games, ma si ipotizza anche la possibilità di una visita volta a creare una

Washington, 15 gen. (Adnkronos) - Risolti i problemi legati alla sicurezza, il principe Harry e famiglia dovrebbero andare in Gran Bretagna a luglio, ufficialmente per un evento legato agli Invictus Games. Secondo la giornalista Kinsey Schofield (che ha un programma su YouTube dove racconta la famiglia reale britannica da una prospettiva americana), tuttavia, i giochi sono soltanto un pretesto per il duca di Sussex, dal momento che la sua vera intenzione è quella di "creare una corte rivale" a Buckingham Palace. Parlando al 'TalkTV Breakfast Show', la Schofield ha detto di credere che Harry "non vuole essere il prossimo re, ma qui negli Stati Uniti usa il suo status reale a fini commerciali, quindi è molto importante che appaia vicino alla famiglia reale britannica". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Daily Crown: l'esperta, 'Harry va in Gb per creare una 'corte rivale'' Leggi anche: Daily Crown: Harry vuole costruire una corte indipendente e antagonista a quella di William Leggi anche: Daily Crown: Andrea non è più principe, Gb accoglie con favore decisione di Carlo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Daily Crown: dopo 4 anni Meghan tornerà in Gran Bretagna con Harry - Meghan Markle tornerà la prossima estate in Gran Bretagna per la prima volta dopo quattro anni. iltempo.it

