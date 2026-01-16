Non si tratta di battere un avversario ma di sentirsi a proprio agio in ogni situazione | Sinner spiega le sue sensazioni prima degli Australian Open

Jannik Sinner condivide le sue riflessioni prima degli Australian Open 2026, sottolineando l'importanza di sentirsi a proprio agio in ogni situazione. Dopo aver concluso con successo l’ultimo test di preparazione, ha affrontato Felix Auger-Aliassime in un match intenso sulla Rod Laver Arena, dimostrando equilibrio e concentrazione. Questa esperienza rappresenta un passo importante nel suo percorso verso il primo grande torneo dell’anno.

Jannik Sinner vince l’ultimo test prima degli Australian Open 2026. Il tennista azzurro ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime nel match d’allenamento disputato su una Rod Laver tutta esaurita: l’azzurro ha vinto al terzo set (un super tie-break) col punteggio finale di 6-4, 4-6, 10-4. Da ora non è più tempo di scherzare: lunedì il numero 2 al mondo giocherà il primo match ufficiale della nuova stagione, il primo turno di Melbourne contro il francese Gaston. “Sono contento di ripartire dall’Australian Open che è un torneo speciale per me”, ha sottolineato Sinner a SuperTennis in occasione del Media Day. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

