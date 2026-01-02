Sinner si riparte | esibizioni di lusso e rodaggio prima degli Australian Open 2026

Jannik Sinner si prepara alla stagione 2026 con impegno, dopo aver concluso il periodo di riposo a Montecarlo. Le sue recenti esibizioni di alto livello e il rodaggio sul campo segnano l’avvio di un nuovo ciclo agonistico, in vista degli Australian Open. Un percorso volto a migliorare la forma e consolidare la posizione tra i protagonisti del tennis internazionale, in un contesto di costante evoluzione e crescita.

Archiviato il Capodanno a Montecarlo, per Jannik Sinner è già tempo di tornare in "modalità stagione". Il numero 2 del ranking ATP sta completando la preparazione in vista dei primi appuntamenti del 2026 con un obiettivo chiaro: ripartire subito forte, difendere il titolo agli Australian Open e rilanciare la sfida a Carlos Alcaraz nella corsa al numero uno. Il calendario dei prossimi giorni, tra esibizioni di alto livello e test ravvicinati, racconta una strategia precisa: arrivare a Melbourne con ritmo partita, intensità e fiducia. Il primo "Sinner-Alcaraz" dell'anno arriva subito: 10 gennaio a Seul.

Quando torna in campo Sinner? Il big match con Alcaraz prima tappa verso gli Australian Open - Il fuoriclasse azzurro scenderà in campo tra pochi giorni in un'esibizione di lusso contro Alcaraz. msn.com

Sinner e Alcaraz infiammano Seul: prezzi shock per l’esibizione prima degli Australian Open - Attesa e curiosità c'è in vista del prossimo incrocio tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. oasport.it

La corsa al n.1 ATP riparte Alcaraz ha margine fino a Melbourne, Sinner deve difendere il titolo… ma tra febbraio e maggio tutto può cambiare. Punti, scenari e snodi decisivi della sfida per il ranking 2026 Leggi l’analisi completa x.com

La corsa al numero 1 del ranking ATP riparte da dove si era fermata: Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz. Punti da difendere, margini di crescita, Australian Open e una finestra cruciale tra febbraio e maggio: chi ha davvero il vantaggio nella lotta per il trono del te - facebook.com facebook

