Non rispondono da giorni | due anziani trovati morti sul pavimento di casa

Due anziani ultranovantenni sono stati rinvenuti senza vita nel loro domicilio di via Cimoliana a Pordenone, venerdì 16 gennaio. La scoperta, avvenuta nel primo pomeriggio, ha suscitato attenzione tra le autorità e i vicini. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento, mentre le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Due anziani ultranovantenni sono stati trovati senza vita nel primo pomeriggio di venerdì 16 gennaio nella loro abitazione di via Cimoliana a Pordenone. Il primo a dare l'allarme è stato un nipote che, non riuscendo a mettersi in contatto con la coppia che non rispondeva al telefono, ha subito.

