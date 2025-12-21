La coppia di anziani è stata trovata dal figlio di lui: le autorità indagano perchè non sono ancora chiare le cause del decesso. Una tragedia avvenuta nella serata del 20 dicembre, a pochi giorni dal Natale periodo dove dovrebbe esserci solo serenità e famiglie unite per festeggiare. Purtroppo il figlio dell’uomo ha trovato la coppia senza vita, insieme al cagnolino dei coniugi. Coppia trovata morta dal figlio, deceduto anche il cagnolino – citurumors.it Le cause della morte della donna e dell’animale sono ancora poco chiare e le autorità indagano, avendo anche predisposto l’autopsia che potrebbe chiarire molte risposte alle domande che al momento restano senza spiegazioni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Tragedia a pochi giorni dal Natale: trovati morti in casa coppia di anziani e il loro cagnolino. Si indaga

Leggi anche: La Thuile, tragedia in casa: due anziani coniugi trovati morti per il monossido di carbonio

Leggi anche: Drammi della solitudine a Roma. Due anziani trovati senza vita in casa, erano morti da giorni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Muore a lavoro a 45 anni: malore durante il turno, lo trovano senza vita al macchinario; Sondalo, chiesa di San Francesco gremita per l’ultimo saluto a mamma e figlio, morti in casa a poche ore di distanza; Operaio morto nel cantiere il corpo vicino al container, i pm: «Omicidio colposo»; Sant'Ermete in lutto, fiori lungo la strada e tanto affetto per Martina. Era la nostra principessa.

Natale, gli psicologi toscani dopo la tragedia di Sant’Angelo a Lecore: “La povertà che fa più male è quella relazionale” - "La tragica vicenda emersa in questi giorni nel comune di Campi Bisenzio, dove un trentenne è stato ritrovato morto all'interno di un baule ... msn.com