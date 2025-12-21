Tragedia a pochi giorni dal Natale | trovati morti in casa coppia di anziani e il loro cagnolino Si indaga
La coppia di anziani è stata trovata dal figlio di lui: le autorità indagano perchè non sono ancora chiare le cause del decesso. Una tragedia avvenuta nella serata del 20 dicembre, a pochi giorni dal Natale periodo dove dovrebbe esserci solo serenità e famiglie unite per festeggiare. Purtroppo il figlio dell’uomo ha trovato la coppia senza vita, insieme al cagnolino dei coniugi. Coppia trovata morta dal figlio, deceduto anche il cagnolino – citurumors.it Le cause della morte della donna e dell’animale sono ancora poco chiare e le autorità indagano, avendo anche predisposto l’autopsia che potrebbe chiarire molte risposte alle domande che al momento restano senza spiegazioni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Leggi anche: La Thuile, tragedia in casa: due anziani coniugi trovati morti per il monossido di carbonio
Leggi anche: Drammi della solitudine a Roma. Due anziani trovati senza vita in casa, erano morti da giorni
Muore a lavoro a 45 anni: malore durante il turno, lo trovano senza vita al macchinario; Sondalo, chiesa di San Francesco gremita per l’ultimo saluto a mamma e figlio, morti in casa a poche ore di distanza; Operaio morto nel cantiere il corpo vicino al container, i pm: «Omicidio colposo»; Sant'Ermete in lutto, fiori lungo la strada e tanto affetto per Martina. Era la nostra principessa.
Natale, gli psicologi toscani dopo la tragedia di Sant’Angelo a Lecore: “La povertà che fa più male è quella relazionale” - "La tragica vicenda emersa in questi giorni nel comune di Campi Bisenzio, dove un trentenne è stato ritrovato morto all'interno di un baule ... msn.com
Muore a lavoro a 45 anni: malore durante il turno, lo trovano senza vita al macchinario - Tragedia in provincia di Firenze: sono stati i colleghi a dare l’allarme. msn.com
Esnaider ricorda il dolore più grande: "Mio figlio morì il giorno di Natale, immaginate" - Juan Esnaider, ex calciatore argentino passato anche dalla Juventus, ha vissuto una tragedia personale che nessuno vorrebbe mai affrontare: la perdita. tuttomercatoweb.com
La natura è madre, ma in pochi secondi l’incanto si può trasformare in tragedia. Quanto successo il 20 agosto 2018 a Civita ne è la prova. Ieri sera alle 22 è andato in onda il format targato Diemmecom Primi Piani, a cura di Francesco Tricoli La tragedia viene - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.