Drammi della solitudine a Roma Due anziani trovati senza vita in casa erano morti da giorni

Romatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, due anziani sono stati trovati senza vita nelle loro abitazioni, al Don Bosco e alla Balduina. I corpi, risalenti a diversi giorni prima, evidenziano il triste fenomeno della solitudine tra le persone anziane, sollevando preoccupazioni sulla loro condizione e sui servizi di assistenza.

Dramma della solitudine a Roma, dove due anziani sono stati trovati senza vita in casa - al Don Bosco e alla Balduina - con il decesso che risalirebbe a qualche giorno prima. I ritrovamenti dei cadaveri sono avvenuti mercoledì 10 dicembre.Donna trovata morta alla BalduinaIntorno alle 17:30 una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dramma della solitudine. Trovata senza vita dopo due settimane - Single perché separata da tempo e senza figli né parenti, schiva per carattere e solitaria per scelta. Secondo ilgiorno.it