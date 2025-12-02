Il presidente del Senato alla prima del libro di Gianni Alemanno è uscito allo scoperto e porta avanti la battaglia sui penitenziari insieme ad altri politici Un argomento sempre scottante e rovente, da qualsiasi punto lo si guardi. Si tratta del sovraffollamento carceri e di quello che bisognerebbe fare e non si riesce mai a fare perché a destra sono divisi sulla rigidità a sinistra dal verso opposto o cose simili. Sovraffollamento carceri, la promessa e garanzia di La Russa: “Entro Natale il decreto.” (Ansa Foto) Cityrumors.it E nessuno si mette mai d’accordo, ma nel frattempo le carceri crescono di unità e i problemi non fanno che aumentare. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

