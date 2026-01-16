Dopo poco più di quattro mesi dalla scomparsa di Giorgio Armani, il suo nome continua a essere associato a un’eredità stilistica di grande rilievo. La sua influenza nel mondo della moda rimane viva, attraverso le collezioni e i valori che ha saputo trasmettere nel corso degli anni. Questa riflessione vuole offrire un’analisi sobria e accurata della sua figura e del suo impatto duraturo.

Sono passati poco più di 4 mesi dalla scomparsa di Giorgio Armani ma il suo ricordo è più vivo che mai non soltanto nelle attività che ne portano il cognome ma per l'enorme eredità stilistica che ha lasciato. In una recente intervista al Corriere della Sera, il suo compagno di vita e di lavoro, Leo dell'Orco, ha raccontato come si è sentito dopo la sua morte e il tipo di rapporto, molto speciale, che c'era tra i due. Cosa è cambiato. Dell'Orco non ha cambiato nulla, nella parte di casa di Giorgio Armani, dopo la sua scomparsa. "D ebbo dire che il primo periodo è stato strano. Mi mancava la persona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Non ho più voglia": la confessione su Giorgio Armani

