Leo Dell’Orco racconta la vita con Giorgio Armani | Gli ultimi due mesi i più difficili mi disse ‘Non ho più voglia’
A poco più di quattro mesi dalla scomparsa di Giorgio Armani, Leo Dell’Orco si apre per condividere il suo ricordo e le sfide affrontate. In un racconto sincero, Dell’Orco rivela momenti delicati e il legame con il grande stilista, offrendo uno sguardo intimo sulla loro storia e sul percorso di vita condiviso. Un’occasione per conoscere più da vicino le emozioni e le riflessioni di chi ha vissuto accanto a uno dei più influenti protagonisti della moda italiana.
A poco più di quattro mesi e mezzo dalla scomparsa di Giorgio Armani, avvenuta il 4 settembre scorso, Leo Dell’Orco decide di superare la sua storica riservatezza e raccontarsi. Il compagno di vita e lavoro dello stilista, oggi responsabile delle collezioni uomo di Giorgio Armani ed Emporio, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera alla vigilia della prima sfilata senza di lui, prevista per lunedì. “Il primo periodo è stato strano. Mi mancava la persona. Poi mi sono abituato”, confessa Dell’Orco, 72 anni. La casa che condividevano è rimasta immutata: “Al secondo piano ho lasciato lì tutto com’era e sto dalla mia parte. 🔗 Leggi su Cultweb.it
