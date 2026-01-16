Leo Dell’Orco racconta la vita con Giorgio Armani | Gli ultimi due mesi i più difficili mi disse ‘Non ho più voglia’

A poco più di quattro mesi dalla scomparsa di Giorgio Armani, Leo Dell’Orco si apre per condividere il suo ricordo e le sfide affrontate. In un racconto sincero, Dell’Orco rivela momenti delicati e il legame con il grande stilista, offrendo uno sguardo intimo sulla loro storia e sul percorso di vita condiviso. Un’occasione per conoscere più da vicino le emozioni e le riflessioni di chi ha vissuto accanto a uno dei più influenti protagonisti della moda italiana.

«Il primo periodo è stato strano, mi mancava. Poi mi sono abituato, ora sono tranquillo», racconta Leo Dell'Orco ripensando ai mesi dopo la scomparsa di Giorgio Armani. La Fashion Week torna a Milano, ed è la prima senza di lui: sono passati quattro mesi e

