Presepe a San Gregorio Armeno è Giorgio Armani la statuina più richiesta
A San Gregorio Armeno, il presepe si arricchisce di una statuina molto speciale: Giorgio Armani, la più richiesta tra i turisti. La tradizione natalizia si mescola all’innovazione, con visitatori attratti dalla figura iconica dello stilista, simbolo di eleganza e stile. La Natività rimane il punto di partenza di ogni presepe, ma questa novità aggiunge un tocco contemporaneo alla tradizione.
“I turisti quando arrivano puntano sul tradizionale e chiedono la Natività. E’ il punto di partenza di ogni Presepe. Per quanto riguarda l’attualità ci sono diverse chicche rendendo omaggio in particolare ai grandi personaggi scomparsi come Pippo Baudo, Ornella Vanoni, Hulk Hogan. Poi Sinner e Papa Leone ma il più richiesto per ora è Giorgio Armani “. Sono le parole del Maestro d’Arte presepiale Genny Di Virgilio che ha raccontato a LaPresse le tendenze per il 2025 a San Gregorio Armeno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
