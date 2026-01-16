Non è giusto era a lavorare parla il cugino di Adamo Massa

Il cugino di Adamo Massa, il 37enne di origini sinti deceduto dopo una rapina a Lonate Pozzolo, commenta l’accaduto affermando:

Si continua a parlare di Adamo Massa il ladro 37enne di origine sinti deceduto dopo essere stato ferito nel corso di una rapina commessa in una villetta di Lonate Pozzolo (Varese). Il cugino dell'uomo, residente nel campo rom di Corso Unione Sovietica, a Torino, è stato intervistato dal programma Ore 14 Sera e ha difeso strenuamente il parente. Ovviamente è stata contestata la legittima difesa. Il cugino ha ammesso che Massa stava commettendo un reato, ma non accetta che questi sia stato ucciso. "La mia idea? Che non è una cosa giusta per me, non è giusto neanche il nostro lavoro ma non è giusto ammazzare ", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

