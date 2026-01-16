?Ladro ucciso parla il cugino di Adamo Massa | Era lì per lavorare non è giusto ammazzare Lascia tre figli piccoli

Il cugino di Adamo Massa, il rapinatore di 37 anni ucciso durante un episodio, commenta la vicenda sottolineando come Massa fosse un uomo comune, presente sul luogo per motivi di lavoro. Le sue parole evidenziano il dramma di una perdita che coinvolge anche tre figli piccoli. Questa vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla gestione dei conflitti in situazioni di emergenza.

«Era un tipo normale, come tutti, era lì per lavorare come fanno tutti». Sono parole destinate a far discutere quelle rilasciate dal cugino di Adamo Massa, il rapinatore di 37 anni ucciso mercoledì scorso a Lonate Pozzolo durante un tentativo di furto in una villetta. Intervistato dalle telecamere di Ore 14 Sera all'interno del campo rom di Corso Unione Sovietica, alla periferia sud di Torino, il parente dell'uomo ha offerto una prospettiva sulla vicenda che si scontra frontalmente con la ricostruzione della legittima difesa. Adamo Massa, di origine sinti, si era introdotto nell'abitazione insieme a un complice. 🔗 Leggi su Leggo.it

