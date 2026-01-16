Non è giusto era a lavorare parla il cugino del ladro nella villetta

Nel contesto della vicenda di Lonate Pozzolo, si approfondiscono le circostanze della rapina che ha portato alla morte di Adamo Massa, un uomo di 37 anni di origini sinti. Il cugino del ladro ha commentato l'accaduto, sottolineando che Massa si trovava al lavoro al momento dell’incidente. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica dell’evento e sulle implicazioni legali e sociali legate a questa tragedia.

Si continua a parlare di Adamo Massa il ladro 37enne di origine sinti deceduto dopo essere stato ferito nel corso di una rapina commessa in una villetta di Lonate Pozzolo (Varese). Il cugino dell'uomo, residente nel campo rom di Corso Unione Sovietica, a Torino, è stato intervistato dal programma Ore 14 Sera e ha difeso strenuamente il parente. Ovviamente è stata contestata la legittima difesa. Il cugino ha ammesso che Massa stava commettendo un reato, ma non accetta che questi sia stato ucciso. "La mia idea? Che non è una cosa giusta per me, non è giusto neanche il nostro lavoro ma non è giusto ammazzare ", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

